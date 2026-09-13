14 сентября в Пензенской области будет не более +20 градусов

В понедельник, 14 сентября, в Пензенской области ожидается переменная облачность, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В течение дня будет дуть слабый неустойчивый ветер. К вечеру поток воздуха окрепнет до 7-12 м/с и пойдет с востока.

В ночь на понедельник уличные термометры покажут +4...+9 градусов, осадки маловероятны. Днем потеплеет до +15...+20, местами пройдет небольшой.

К ночи на вторник, 15-е число, прогнозируется +9...+14.

В народном календаре 14 сентября - Семин день. По погоде в этот день строили долгосрочные прогнозы: пасмурное утро обещало короткое бабье лето и дождливую осень, тепло - мягкую зиму. Отлет гусей считался предвестником ранних суровых холодов.