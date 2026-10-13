Участок улицы Толстого в Пензе закрыли для движения

Общество

Участок улицы Толстого в Пензе закрыли для движения
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В Пензе перекрыли участок улицы Толстого. Об этом городская администрация сообщила во вторник, 13 октября.

Речь идет о 3-полосном отрезке в районе дома № 51 (между улицами Пушкина и Новый Кавказ).

Участок улицы Толстого в Пензе закрыли для движения

Проезд здесь будет закрыт до 19 октября.

«Ограничение введено в связи с проведением ресурсоснабжающей компанией аварийно-восстановительных мероприятий на участке тепломагистрали», - объяснили в мэрии.

Ранее сообщалось, что 13 и 14 октября с 7:00 до 19:00 также будет перекрыт участок улицы Бакунина - от Кирова до Володарского.

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