Участок улицы Толстого в Пензе закрыли для движения

В Пензе перекрыли участок улицы Толстого. Об этом городская администрация сообщила во вторник, 13 октября.

Речь идет о 3-полосном отрезке в районе дома № 51 (между улицами Пушкина и Новый Кавказ).

Проезд здесь будет закрыт до 19 октября.

«Ограничение введено в связи с проведением ресурсоснабжающей компанией аварийно-восстановительных мероприятий на участке тепломагистрали», - объяснили в мэрии.

Ранее сообщалось, что 13 и 14 октября с 7:00 до 19:00 также будет перекрыт участок улицы Бакунина - от Кирова до Володарского.