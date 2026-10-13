В Пензенской области капитально отремонтируют 2 детских сада

В Пензенской области готовятся к капитальному ремонту 2 дошкольных учреждений - в Нижнем Ломове и Башмакове.

В первом случае речь идет о детсаде № 2 на улице Пролетарской, 113. На работы выделено 54 454 632 рубля. Такова максимальная цена контракта, который заключат с победителем электронного аукциона, проводящегося на портале госзакупок.

В Башмакове за 49 586 456 рублей капитально отремонтируют детский сад «Солнышко» на улице Мохова, 5 (итоги торгов уже подведены).

На обоих объектах предстоит выполнить общестроительные и электромонтажные работы, обновить вентиляцию, пожарную сигнализацию, сети отопления, водоснабжения, канализации.

В каждом из случаев ремонт должен быть выполнен в срок с 1 февраля по 31 июля 2027 года.