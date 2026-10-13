В ночь с 13 на 14 октября в Пензе закроют Олимпийскую аллею

Общество

В ночь с 13 на 14 октября в Пензе закроют Олимпийскую аллею
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В ночь с 13 на 14 октября в Пензе будут проводить акарицидную (противоклещевую) обработку Олимпийской аллеи и Учительского сквера.

В это время горожанам следует воздержаться от прогулок. Лесопарковые зоны откроются для посещения с 7:00 14-го числа, уточнили в мэрии.

Барьерная акарицидная обработка, как правило, подразумевает расчистку газонов от опавшей листвы и сучьев, сбор и вывоз валежника, опрыскивание растительности специальными средствами.

Ранее сообщалось, что парк Белинского, на балансе которого находятся сквер и аллея, заплатит за опрыскивание 475 200 рублей. Средства выделяются из городского бюджета.

Обе зоны обрабатывали от клещей в мае. На Учительский сквер тогда было выделено 381 937 рублей; на Олимпийскую аллею и веревочный парк - 2 644 103.

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