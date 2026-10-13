Ильдар Усманов ответит на вопросы об отоплении в прямом эфире

Общество

Ильдар Усманов ответит на вопросы об отоплении в прямом эфире
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В четверг, 15 октября, замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов проведет прямой эфир на тему «Старт отопительного сезона в Пензе».

Трансляция начнется в 11:00 на официальной странице Центра управления регионом во «ВКонтакте»

Задать вопросы можно:

- через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;

- в аккаунте ЦУРа во «ВКонтакте».

Кроме того, обратиться к Ильдару Усманову можно будет непосредственно в прямом эфире.

Отопительный сезон в Пензе стартует в среду, 14 октября - об этом стало известно 9-го числа. Соответствующее постановление уже подписано, уточнил в тот день глава города Олег Денисов.

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