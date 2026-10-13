Благоустройство сквера Дружбы: начался поиск проектировщика

Во вторник, 13 октября, начался поиск подрядчика, который создаст проектно-сметную документацию на благоустройство сквера Дружбы на Шуисте.

Парк Белинского, на баланс которого был передан объект, готов заплатить за работу 2 204 221 рубль.

Площадь ремонтируемого участка составит 29 293 кв. м. Проект должен быть готов до 1 марта 2027 года, уточняется в документации на портале госзакупок.

В целом на преображение зеленой зоны, по предварительным данным, планируется потратить около 70 млн рублей.

Как известно, в 2026 году сквер Дружбы стал победителем онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства в областном центре. Он набрал 17 000 голосов. К основным работам приступят в 2027-м.