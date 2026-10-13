14 октября в Пензенской области будет тепло и сухо

Общество

14 октября в Пензенской области будет тепло и сухо
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14 октября в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +5...+10 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +16...+21. К ночи на четверг прогнозируется +7...+12, местами возможен небольшой дождь.

На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что на начавшейся рабочей неделе на погоду в Пензенской области будет влиять антициклон, ожидается солнечная и теплая погода.

В старину 14 октября обращали особое внимание на направление ветра. Считалось, что если он дует с юга, то быть мягкой зиме, с севера - суровой, с востока - холодной и малоснежной, с запада - снежной, порывистый ветер с тучами предвещал переменчивую погоду зимой.

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