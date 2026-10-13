В Кузнецке подготовили основание будущего сухого фонтана

В Кузнецке продолжается благоустройство центра города, где появится променад, который свяжет парк «Нескучный сад» с участками улиц Московской и Ленина.

В парке уже выполнен значительный объем работ, сейчас специалисты обустраивают зону для паркура, пешеходные дорожки, монтируют летнюю сцену, геопластики «Холм» и «Мороженое», устанавливают опоры освещения.

На улице Московской сделали водоотведение, пешеходную зону. Готова линия электроснабжения и видеонаблюдения.

В ближайшее время подрядчик планирует приступить к установке малых архитектурных форм.

«Параллельно ведется подготовка к размещению модульного туалета - основание уже готово, сейчас ожидается поставка самого сооружения», - сообщил глава Кузнецка Виктор Агафонов в соцсетях.

У музейно-выставочного центра (конечная точка променада) завершен этап масштабных подготовительных работ к обустройству сухого фонтана. Его струи будут подниматься прямо из мостовой - классической чаши не будет. По словам Агафонова, это сделает объект эффектным. Ожидается, что он станет одной из главных достопримечательностей города.

Работы проходят по графику.

Проект променада, получившего название «В Кузнецк - за мороженым», реализуют на средства гранта в размере 99,5 млн рублей.