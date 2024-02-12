Министр транспорта РФ побывал на стройплощадке в Засечном

12.02.2024 | 18:22

Министр транспорта РФ Виталий Савельев, побывавший в Пензе в понедельник, 12 февраля, посетил строительную площадку транспортно-пересадочного узла в Засечном.

Готовность объекта составляет около 70%. Он включает в себя административно-бытовой корпус с пристроенным помещением автомойки и пунктом диагностики, пост техосмотра, контактную сеть и питающие фидерные станции, стоянку, контрольно-пропускной пункт, тягловую подстанцию для зарядки троллейбусов, собственную котельную, перечислили в областном правительстве.

Источник финансирования строительства - инфраструктурный бюджетный кредит.

«Задача стоит сдать объект в июне», - доложил министру губернатор области Олег Мельниченко.

«Строительство транспортно-пересадочного узла – это шаг в развитии комфортной пассажирской логистики. Пересадка с одного на другой вид транспорта (автобус - троллейбус) станет быстрее и удобнее», - отметил Виталий Савельев.