Сетевое издание|18+|Понедельник|12 фев 2024|22:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Министр транспорта РФ побывал на стройплощадке в Засечном

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Министр транспорта РФ Виталий Савельев, побывавший в Пензе в понедельник, 12 февраля, посетил строительную площадку транспортно-пересадочного узла в Засечном.

Министр транспорта РФ побывал на стройплощадке в Засечном

Готовность объекта составляет около 70%. Он включает в себя административно-бытовой корпус с пристроенным помещением автомойки и пунктом диагностики, пост техосмотра, контактную сеть и питающие фидерные станции, стоянку, контрольно-пропускной пункт, тягловую подстанцию для зарядки троллейбусов, собственную котельную, перечислили в областном правительстве.

Источник финансирования строительства - инфраструктурный бюджетный кредит.

Министр транспорта РФ побывал на стройплощадке в Засечном

«Задача стоит сдать объект в июне», - доложил министру губернатор области Олег Мельниченко.

«Строительство транспортно-пересадочного узла – это шаг в развитии комфортной пассажирской логистики. Пересадка с одного на другой вид транспорта (автобус - троллейбус) станет быстрее и удобнее», - отметил Виталий Савельев.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного правительства
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте