В кузнецкой детской больнице обновляют рентген-кабинет

Общество

В кузнецкой детской больнице обновляют рентген-кабинет
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В Кузнецкой детской центральной районной больнице продолжается капитальный ремонт. Об этом сообщили в областном минздраве во вторник, 13 октября.

На данный момент в медучреждении готовят специализированное помещение для нового современного рентгеновского аппарата.

«После завершения ремонтно-строительных работ, создания нового, комфортного и безопасного диагностического кабинета, отвечающего всем современным требованиям радиационной защиты, в больнице будет произведена установка высокотехнологичного оборудования», - рассказала и. о. главврача больницы Галина Дерябина.

Капитальный ремонт начался в детской ЦРБ в мае этого года. В планах значились ремонт фасада и входных групп приемного отделения, кабинета компьютерной томографии, служебного входа и запасного выхода поликлиники.

В июле основной этап работ закончился. В начале сентября рабочие приступили к монтажу нового лифта в стационаре.

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