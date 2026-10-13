23 октября (пятница) в Заречном вновь устроят ночную диспансеризацию для местных жителей. Она будет проходить в городской поликлинике с 20:00 до полуночи.
В программу обследования входят:
- общий и биохимический анализы крови;
- анализы на гепатит С и ВИЧ;
- флюорография и ЭКГ;
- антропометрия;
- измерение внутриглазного давления.
«Перед визитом необходимо в течение 2 часов воздержаться от приема пищи. Предварительная запись осуществляется по телефону 22-22-59», - предупредили в администрации Заречного.
Первая такая акция прошла в закрытом городе 23 июля и получила одобрение населения. С тех пор ночную диспансеризацию организовывали еще несколько раз.