9 мая в Пензе могут ограничить работу сотовой связи

07.05.2025 | 12:40

В пятницу, 9 мая, в Пензе возможны ограничения в работе сотовой связи.

Соответствующие сообщения в рамках СМС-рассылки RSCHS (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) жители областного центра получили 7-го числа.

Поясняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы.

Ранее с учетом текущей обстановки региональный оперативный штаб принял решение об отмене шествия участников «Бессмертного полка» и традиционной легкоатлетической эстафеты 9 мая. Акция пройдет в режиме онлайн, а спортивное мероприятие перенесено на неопределенный срок.

Вечером пензенцам в целях безопасности предлагают рассредоточиться по городу и смотреть праздничные салюты в своих микрорайонах.