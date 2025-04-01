На «Госуслугах» запускается сервис для проверки сим-карт

01.04.2025 | 10:03

Со вторника, 1 апреля, на «Госуслугах» запускается сервис «Сим-карты», он станет доступен в 20:00, сообщили в Минцифры России.

У пользователей появится возможность в личном кабинете посмотреть, сколько и каких абонентских номеров зарегистрировано на них у мобильных операторов.

«Это избавит от необходимости обращаться к каждому из них, чтобы убедиться, что на ваше имя не оформлены «серые» сим-карты», - пояснили в минцифры.

Еще одно новшество с 1 апреля: чтобы злоумышленники не могли оформлять сим-карты для массовых обзвонов, операторы теперь не будут выдавать более 20 сим-карт гражданину России и более 10 сим-карт - иностранцу.

Тем, у кого число сим-карт превышает лимиты, придется отказаться от лишних. Россиянам нужно сделать это до 1 ноября, остальным - до 1 июля.