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Общество

В Пензе вновь частично закрыли улицу Суворова

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Коммунальная авария, случившаяся на улице Суворова практически сразу же после ее открытия для движения транспорта, стала причиной нового препятствия в проезде по участку от Чехова до Московской.

Движение было перекрыто 15 августа в связи со срочными ремонтными работами, которые проводил Горводоканал. Срок их окончания несколько раз переносили, и наконец утром в пятницу, 18-го числа, движение возобновилось. Правда, ненадолго.

Прошло меньше двух часов, и на том же участке вновь возникли проблемы: из-под земли забил фонтан канализационных стоков. На место аварии прибыла бригада Горводоканала и принялась за ликвидацию утечки. А в соцсетях появились сообщения, что движение вновь перекрыто.

В ресурсоснабжающей организации сетевому изданию «ПензаИнформ» пояснили, что закрыта лишь одна полоса - по направлению от Центрального рынка к ТЦ «Суворовский». В сторону центра две полосы свободны, по ним и проезжают автомобили туда и обратно.

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