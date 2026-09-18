Школы Пензенской области получат 35 новых автобусов

До конца года в Пензенскую область поступит 35 новых школьных автобусов различной вместимости, сообщили в региональном правительстве.

Их получат 22 муниципальных образования (Бековский, Бессоновский, Вадинский, Городищенский, Земетчинский, Иссинский, Каменский, Камешкирский, Колышлейский, Кузнецкий, Лопатинский, Лунинский, Малосердобинский, Мокшанский, Неверкинский, Нижнеломовский, Никольский, Пензенский, Сосновоборский, Тамалинский районы, Кузнецк и Заречный), а также Головинщинская спецшкола-интернат в Каменском районе.

В первую очередь заменят машины в неудовлетворительном техническом состоянии, уточнили в министерстве образования.

Также транспорт направят на вновь открывающиеся маршруты для подвоза детей.

Осенью 2025 года в школы Пензенской области направили 12 новых автобусов. Их получили Городищенский, Кузнецкий, Лунинский, Мокшанский, Нижнеломовский, Никольский, Пензенский, Сердобский и Спасский районы.