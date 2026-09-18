В Пензе дорожникам осталось отремонтировать 4 крупных объекта

Общество

В Пензе дорожникам осталось отремонтировать 4 крупных объекта
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В Пензе в работе у дорожников остаются 4 крупных объекта. Замену асфальта рассчитывают завершить в октябре, сообщили в мэрии в пятницу, 18 сентября.

В Пензе дорожникам осталось отремонтировать 4 крупных объекта

На улице Аустрина специалисты укладывают финишный слой покрытия.

На Зеленодольской идет фрезерование. Дорожники работают на отрезках от дублера Окружной до ЖК «Илмари» и от конечной общественного транспорта до того же ЖК. Площадь ремонтируемой зоны составляет 19 150 кв. м.

В Пензе дорожникам осталось отремонтировать 4 крупных объекта

На улице 65-летия Победы старое полотно уже сняли. Там заменят асфальт на участке от Генерала Глазунова до Арбековской.

В Пензе дорожникам осталось отремонтировать 4 крупных объекта

21 сентября работы стартуют на Бакунина. Из-за ремонта часть улицы в течение двух дней придется закрывать для проезда.

В Пензе дорожникам осталось отремонтировать 4 крупных объекта

«Стараемся использовать благоприятные условия, чтобы успеть по максимуму заасфальтировать все участки в сухую погоду», - отметил глава города Олег Денисов.

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