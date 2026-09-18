В Пензе из-за ремонта перекроют участок улицы Бакунина

В Пензе в понедельник, 21 сентября, начнется ремонт улицы Бакунина. На время фрезерования придется изменить схему движения транспорта, сообщил глава города Олег Денисов в соцсетях.

21-го числа с 7:00 до 19:00 будет закрыт участок улицы от Плеханова до Володарского, 22-го в те же часы - от Володарского до Кирова.

«Мера вынужденная - нужно качественно и как можно оперативнее выполнить работы, чтобы после ремонта все могли ездить с комфортом», - пояснил Олег Денисов.

Планируется, что на улице Бакунина не только обновят асфальт, но и восстановят 59 колодцев: укрепят основания, поменяют плиты, доборные кольца и крышки люков.

Ранее аналогичную работу провели на улице Максима Горького. Там отрегулировали высотное положение люков 116 смотровых колодцев.