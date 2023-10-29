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Общество

Пензенцев, опасающихся соседства с асфальтобетонным заводом, успокоили

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Строительство асфальтобетонного завода в Гидрострое не навредит экологии микрорайона. Между объектом и жилыми домами будет достаточное расстояние.

Свои опасения по поводу безопасности расположения завода в районе высказал на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» пензенец Александр.

«А как это скажется на экологии Гидростроя? Они что, должны будут дышать смесью асфальта и воздуха круглые сутки? Как Роспотребнадзор на это смотрит?» - спросил горожанин.

Представитель областного правительства успокоил мужчину.

«В соответствии с санитарными нормами и правилами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», предприятия по производству асфальтобетона относятся к II классу опасности. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для промышленных объектов и производства второго класса - 500 м. В соответствии со сведениями публичной кадастровой карты расстояние от планируемого места размещения асфальтобетонного завода до ближайшего жилья составляет 900 м по обмеру чертежа», - пояснили Александру.

Представитель правительства региона добавил, что сейчас определяется место для возведения завода, пока разрешения на строительство не выдано.

Ранее сохранностью экологии Гидростроя в случае появления асфальтобетонного завода пензенцы интересовались на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте». Специалисты регионального управления Роспотребназора пообещали проверить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, но для этого местным жителям необходимо направить запрос.

Объект хотят построить на улице Пушанина. Благодаря ему регион обеспечат собственной асфальтобетонной смесью. До конца года должны смонтировать все оборудование, а к весне 2024-го завод намерены запустить.

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