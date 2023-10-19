На Пушанина люди против соседства с асфальтобетонным заводом

19.10.2023 | 15:31

Размещение будущего асфальтобетонного завода в бывшей промзоне колонии № 5 на улице Пушанина в Гидрострое не устраивает местных жителей. Они пожаловались губернатору в соцсети «ВКонтакте».

«Асфальтный завод вблизи жилой зоны - это проблема! По нормам СНиП впритык расположение. Рядом и школа, и детские сады, жилые дома! Под новым мостом - вагон места, а строят рядом с людьми. Что же, получается, что дальше 500 метров этот завод не будет свои выбросы делать? Где логика-то?» - написала Анна К.

На обращения недовольных пензенцев ответили специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Они заявили, что ведомство готово проверить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, но для этого жителям необходимо направить запрос.

Объект на Пушанина решили построить, чтобы обеспечить регион собственной асфальтобетонной смесью. До конца года должны смонтировать все оборудование, а к весне 2024-го завод намерены запустить.

В июне глава города Александр Басенко рассказывал, почему объект будет находиться именно в указанном месте.

«Во-первых, эта промышленная зона имеет свою ветку железной дороги (это позволит завозить материалы железной дорогой, что более эффективно, чем автомобильным транспортом); во-вторых, на данной территории - промышленные предприятия, а у асфальтового завода санитарно-защитная зона - 500 метров, другого свободного места в городе для размещения завода мы на сегодняшний день не имеем», - сообщил он.