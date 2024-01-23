Сетевое издание|18+|Вторник|23 янв 2024|12:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Дорогу в объезд Спасска не сдадут в 2024 году

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Сдача в эксплуатацию важного дорожно-транспортного объекта - дороги в объезд Спасска - откладывается.

Такое решение приняло Правительство РФ, на сайте которого опубликован документ.

Согласно перечню мероприятий, «строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 466 - км 487 в обход г. Спасск, Пензенская область» завершится лишь в 2025 году.

В конце 2022 года новый участок шириной четыре полосы был построен более чем наполовину. На нем формируются три развязки, связывающие М-5 и дорогу местного значения Спасск - Дерябкино, а также пять сельхозпереездов, ведущих к фермерским хозяйствам. Планировалось, что объект сдадут уже в 2023-м, но сроки скорректировали.

Длина нового участка составляет 23,1 км. Сметная стоимость объекта капстроительства оценивается в 9 млрд 541 тыс. 754,1 руб. В 2024 году будет выделено 404 млн 966 тыс., в 2025-м - 500 млн руб.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте