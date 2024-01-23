Дорогу в объезд Спасска не сдадут в 2024 году

23.01.2024 | 10:06

Сдача в эксплуатацию важного дорожно-транспортного объекта - дороги в объезд Спасска - откладывается.

Такое решение приняло Правительство РФ, на сайте которого опубликован документ.

Согласно перечню мероприятий, «строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 466 - км 487 в обход г. Спасск, Пензенская область» завершится лишь в 2025 году.

В конце 2022 года новый участок шириной четыре полосы был построен более чем наполовину. На нем формируются три развязки, связывающие М-5 и дорогу местного значения Спасск - Дерябкино, а также пять сельхозпереездов, ведущих к фермерским хозяйствам. Планировалось, что объект сдадут уже в 2023-м, но сроки скорректировали.

Длина нового участка составляет 23,1 км. Сметная стоимость объекта капстроительства оценивается в 9 млрд 541 тыс. 754,1 руб. В 2024 году будет выделено 404 млн 966 тыс., в 2025-м - 500 млн руб.