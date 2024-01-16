Пензу избавят от новогодних атрибутов за 1,2 млн рублей

16.01.2024 | 10:31

Новогодняя кампания в Пензе близится к концу, пришло время убирать елки, светодиодные элементы и тематические арт-объекты.

В понедельник, 15 января, Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского заключил договор на демонтаж световых инсталляций на площади Ленина за 261 300 рублей. Средства в качестве субсидии поступили из городского бюджета.

Речь идет о 10 светящихся елочках, шрифтовых инсталляциях «2024» и арт-объекте «Олени с санями». Выполнить демонтаж нужно до 31 января. Заниматься им будет индивидуальный предприниматель.

Ранее сообщалось, что на изготовление двух четверок для инсталляций потратили 663 520 рублей. Монтаж оставшихся с прошлого года элементов (202) стоил 132 388 рублей. На ремонт 10 прошлогодних елочек и арт-объекта «Олени с санями» потребовалось 400 768 рублей. Их последующая установка обошлась в 174 428.

Еще один договор, заключенный 15 января, касался демонтажа рождественской елки на Соборной площади. На это потребуется 239 200 рублей. Работы должны быть выполнены также до 31 января. На покупку самой сосны ранее направили 130 000 рублей. Ее установка и украшение стоили 193 600 рублей.

Уже сообщалось, что демонтаж главной искусственной сосны на площади Ленина, собранной за 598 226 рублей, обойдется в 703 650 рублей.

Документация на разборку домика Деда Мороза, установленного за 230 000 рублей, еще не оформлена.

Таким образом, чтобы привести центр Пензы в прежний вид, пока потратили как минимум 1,2 млн рублей, но это еще не все расходы.