Стало известно, где в Пензе отключат свет 6 октября

На вторник, 6 октября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Терновка, Шуист, район Большого Сурского моста, отдельные дома на проспекте Строителей.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Батумская, 1а, 2, 2а, 4, 6, 10, 13, 14, 18, 20-23, 26-45, 47-53, 55, 55а, 57-65 (нечетные), з/у 41;

- ул. Косарева, 1-8;

- ул. Николаевская, 1-19, 20а, 20Б, 22, 24, 26;

- ул. Павлика Морозова, 11-18, 20, 22-55, 57, 59;

- пр-д Павлика Морозова, 34;

- ул. Пушкари, 1-13 (нечетные), 23Б, 25а;

- Пушкарский пр-д, 1-9, 11, 13, 15, 17;

- ул. Спортивная, 32-50 (четные), 51, 51Б, 52, 53, 54;

- ул. Таганрогская, 1-11, 13, 15, 17, 19;

- ул. Ташкентская, 1-34, 36, 38, 40;

- 1-й Ташкентский пр-д, 1-25, 27, 29, 31; 2-й Ташкентский пр-д, 1-15, 17, з/у 17;

- ул. Ялтинская, 15-30, 32.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Долгорукова, 11;

- ул. Складская, 2а, 3, 5, 7-16, 16Б, 18, 20, 22;

- 1-й Складской пр-д, 3, 4, 6, 8, 8а, 13, 29а, 29Б; 2-й Складской пр-д, 3, 7, к/н 995;

- Складской пер., 11, 15, 17, 19, 19а, 19Б, 23, 25, 27, 31а;

- 3-й пр-д Чаадаева, 3-13;

- ул. Восточная, 2, 4, 6;

- ул. Железнодорожная, 4, 8, 10;

- ул. Каракозова, 3, 5, 9, 11, 23-31 (нечетные);

- ул. Кузнецкая, 24, 26, 28, 30;

- Кузнечный Порядок, 28;

- ул. Огородная, 1, 3, 9, 11, 13, 19, 21, 23;

- ул. Старо-Черкасская, 15, 17, 18, 20-25, 29, 30, 37, 39-45, 48;

- ул. Сурская, 1, 3, 5, 6-10, 12, 14, 16, 19, 21, 25;

- ул. Чехова, 49, 55, 57, 59, 60, 60В, 61, 75, 75а, 76а, 76Б, 77, 78, 79, 80, 82, 86.

С 13:30 до 16:00 приостановится снабжение домов № 40, 42, 44, 44а, 48 на проспекте Строителей.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.