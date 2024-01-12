В Пензе готовятся к прокладке дороги между улицей Новоселов и М-5

12.01.2024 | 13:36

На окраине Пензы готовятся прокладывать дорогу, которая соединит улицу Новоселов с транспортной развязкой на 624-м километре трассы М-5.

О ходе работ в пятницу, 12 января, рассказали в городском управлении капитального строительства.

Сейчас на объекте ведется подготовка к устройству основания дороги, для этого на площадку складирования завозят щебень. До начала февраля на одном из участков планируют приступить к укладке песчаного основания.

«За зимние месяцы строители намерены смонтировать комплекс очистных сооружений для ливневых и паводковых вод, состоящий из двух накопительных резервуаров с насосным оборудованием и установкой обеззараживания», - сообщили в управлении.

Общая протяженность новой дороги составит чуть более двух километров. Вдоль нее появятся тротуары, автобусные остановки, заездные карманы и примыкания. Все должно быть готово к осени 2024 года.