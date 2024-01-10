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Общество

Без отопления: на Коммунистической завершился ремонт сетей

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Ремонт тепломагистрали на улице Коммунистической в Пензе, из-за которого горожане в мороз остались без отопления и горячей воды, завершен. Об этом в 12:45 сообщила ресурсоснабжающая организация.

Коммунальная авария на сетях случилась во вторник, 9 января, без ресурса остались жители более чем 40 многоквартирных домов на Коммунистической, Ворошилова, Пугачева, Дзержинского и других улицах, а также больница и 4 административных здания.

Без отопления: на Коммунистической завершился ремонт сетей

Одни дома во время ремонта удалось переключить на резервную схему, в других люди продолжали мерзнуть.

Подачу ресурса обещали восстановить к 9:00 10 января, но этого не произошло, работы по устранению аварии продлили до 12:00.

Без отопления: на Коммунистической завершился ремонт сетей

«В настоящее время ведется заполнение системы теплоснабжения, в ближайшие часы тепло в полном объеме поступит в дома горожан. Энергетики работали в сложных условиях: специалисты были ограничены территориально в месте производства работ из-за близости с железнодорожными путями, монтаж трубопровода велся путем протаскивания его под железнодорожным полотном. В результате поэтапно было заменено 40 метров изношенного трубопровода», - пояснили тепловики.

Глава Пензы Александр Басенко уточнил, что на территории микрорайона был развернут пункт временного размещения, о чем информировали горожан.

«Мы были готовы помочь переместить в пункт тех пензенцев, кто хотел бы на время покинуть свою квартиру, но таких заявок не было. Вместе с управляющими компаниями будем проверять работу системы отопления. Ситуацию с завоздушиванием системы держим на контроле, чтобы в ближайшие часы тепло в полном объеме поступило в дома», - написал он на своих страницах в соцсетях.

Причины аварии на теплосетях в Пензе изучит прокуратура.

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Источник — фото со страницы Александра Басенко
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