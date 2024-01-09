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Общество

Прокуратура изучит причины аварии на теплосетях в Пензе

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В Пензе прокуратура Ленинского района начала проверку по факту отсутствия тепла в домах на улице Коммунистической, Пугачева, Дзержинского, Ворошилова и других.

Под отключения попали более 40 зданий, в том числе 1 больница. Отопления люди лишились из-за аварии на магистральном трубопроводе, случившейся во вторник, 9 января.

«В ходе проверки будут установлены причины прекращения подачи коммунальной услуги, дана оценка соблюдению ресурсоснабжающей организацией требований законодательства при ее предоставлении», - сообщили в надзорном органе.

При наличии оснований примут необходимые меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что на месте аварии проводят ремонтные работы 5 бригад, привлечено 7 единиц техники. Предполагается, что ресурс вернут до 9:00 10 января.

Пока потребителей переключают на резервную схему теплоснабжения.

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Источник — видео областной прокуратуры
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