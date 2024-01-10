В Пензе не успели восстановить теплоснабжение в обещанный срок

10.01.2024 | 10:49

В среду, 10 января, в Пензе продолжаются работы по ликвидации последствий аварии на тепломагистрали, произошедшей накануне.

В результате ЧП без горячей воды и отопления остались более 40 домов, больница и 4 административных здания.

Причины аварии на теплосетях в Пензе выясняет прокуратура.

Часть домов перевели на резервное теплоснабжение. Горожанам пообещали, что ресурс появится к 9:00 10 января. Однако этого не случилось.

В 10:14 заместитель директора ресурсоснабжающей организации Игорь Кузьмичев рассказал, что делается для скорейшего восстановления подачи ресурса.

«Закончена подгонка трубы, заменена полностью вся трасса под железной дорогой. Осталось сделать два сварных шва и две операционные заплатки. На этом работы будут завершены. Как только они завершатся, будем восстанавливать теплоснабжение по нормальной схеме», - объяснил он.

Между тем ситуацию в Пензе освещают федеральные СМИ. По их данным, новый срок окончания работ по ликвидации аварии продлен до 12:00 среды, 10 января.