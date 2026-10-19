В Кузнецке отопление запустили во все социальные объекты

В Кузнецке отопление поступило во все социальные объекты. Об этом глава города Виктор Агафонов сообщил на планерке в местной администрации в понедельник, 19 октября.

По его словам, ресурс уже начали подавать и в жилые дома.

«Управляющие компании ведут регулировочные работы внутридомовых систем - эта задача остается на особом контроле», - написал чиновник на своих страницах в соцсетях.

Отопительный сезон в Кузнецке стартовал 5 октября, с этой даты батареи стали прогреваться в школах, детских садах, больницах, учреждениях культуры.

С 15-го числа, несмотря на сохраняющуюся теплую погоду, приступили к подаче ресурса в жилой фонд, однако запуск решили осуществлять при наличии заявок от управляющих компаний и ТСЖ в «Теплосеть».