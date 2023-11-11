В Пензе на стихийный блошиный рынок прибыла полиция

11.11.2023 | 11:20

В Пензе к месту стихийной торговли бывшими в употреблении вещами на улице Тернопольской прибыли сотрудники полиции. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации Октябрьского района Артем Садовов.

«После появления информации от жителей по вопросу организации стихийного рынка по ул. Тернопольская организован совместно с сотрудниками полиции рейд по пресечению данного факта. В настоящее время ожидается приезд дополнительных нарядов полиции», - написал он.

Жалобы на возрождение барахолки на Тернопольской появились в субботу, 11 ноября. Местным жителям не по душе торговля с асфальта, после которой остается грязь и мусор.

«Этого следовало ожидать. На новой территории Арбековского рынка продавцам выходного дня места в обрез. Под блошиный рынок там ни клочка. Людям деваться больше некуда. По Тернопольской идет дорога к Арбековскому рынку, поэтому они туда и вернулись», - высказал свое мнение один из подписчиков.

Артем Садовов в свою очередь пообещал: «Завтра продолжим проведение рейдовых мероприятий».