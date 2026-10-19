В ночь на 20 октября ожидаются геомагнитные возмущения

В ночь на вторник, 20 октября, ожидается краткосрочный рост геомагнитной активности, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Событие продлится 10-15 часов.

«Как показывают расчеты, планету все же зацепит плотный поток солнечного ветра, сформированный крупной корональной дырой, находящейся сейчас на диске Солнца. Область дыры хорошо видна на поступающих из космоса снимках Солнца как темный участок солнечной короны длиной около миллиона километров, простирающийся от южного полюса Солнца почти до его экватора», - пояснили ученые.

В лаборатории отметили, что событие ожидается слабым, но с вероятностью около 50% возмущениями не ограничится: магнитное поле может раскачаться до слабой бури.

С начала октября на Земле произошли 2 магнитные бури. Первая, в диапазоне от G1 до G2 по 5-балльной шкале, случилась 4-5-го числа, ее причиной стало воздействие корональной дыры на Солнце. Вторая, уровня G3, зафиксирована 10-11 октября. Она была вызвана приходом к планете облаков плазмы, выброшенных в космос в ходе сильного всплеска солнечной активности.

За сентябрь на Земле произошла только 1 буря слабого уровня - 8-го числа.