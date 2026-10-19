В Пензенскую область придет скандинавский антициклон

На начавшейся рабочей неделе на погоду в Пензенской области будет влиять скандинавский антициклон. Об этом сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 19 октября.

«Он принесет ясную и сухую погоду», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

В ночные часы прогнозируются заморозки - температура за окном может опуститься до -6 градусов.

Однако днем, по словам Ании Антоновой, сохранится интенсивный прогрев воздуха - ртутные столбики поднимутся до +14.

Если в начале рабочей недели будет дуть северо-восточный ветер, то затем ожидается штиль.