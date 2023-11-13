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Общество

Блошиному рынку на улице Тернопольской не дали возродиться

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Вторая жизнь блошиного рынка на старом месте, на улице Тернопольской в Пензе, оказалась недолгой. Об этом позаботились сотрудники администрации Октябрьского района, полиции и управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

Жалобы на возрождение барахолки на Тернопольской появились в субботу, 11 ноября. Местным жителям не по душе торговля с асфальта, после которой остается грязь и мусор.

«Этого следовало ожидать. На новой территории Арбековского рынка продавцам выходного дня места в обрез. Под блошиный рынок там ни клочка. Людям деваться больше некуда. По Тернопольской идет дорога к Арбековскому рынку, поэтому они туда и вернулись», - высказал свое мнение один из горожан.

В тот же день, 11 ноября, на место приехали работники администрации и полиция. На продавцов составили административные протоколы за торговлю в неустановленном месте.

12 ноября с утра проверяющие снова прибыли на место. Нелегальных торговцев на Тернопольской не оказалось.

«Дежурство сотрудников администрации района и правоохранительных органов продолжается», - пообещал представитель мэрии, освещая тему в комментариях на странице губернатора во «ВКонтакте».

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Источник — фото администрации Пензы
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