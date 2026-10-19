Пензенским детям проверяют слух на новом оборудовании

В детские поликлиники Пензы закупили 5 мобильных комплексов «Аудио-смарт» для диагностики слуха. Стоимость оборудования - около 4 млн рублей.

Приборы российского производства позволяют провести полную проверку, оценить подвижность барабанной перепонки и активность слухового нерва. Силиконовый зонд с миниатюрным динамиком и высокочувствительным микрофоном вводится в ухо, результат тестирования виден на экране.

Новое оборудование уже введено в эксплуатацию. Лор-врачи могут диагностировать патологии у детей на ранних стадиях.

Дополнительная проверка слуха состоит в списке детских профосмотров с 2025 года, напомнили в областном минздраве. Первый скрининг проводят в роддоме, в 3-4-й день жизни, потом - в 12 месяцев и в 6 лет в поликлинике.

Если найдутся отклонения, маленького пациента направят на углубленное обследование к сурдологу.