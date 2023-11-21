В «Фобосе» пензенцам пообещали ослабление снегопада и похолодание

21.11.2023 | 08:36

На этой неделе в большинстве регионов Поволжья пройдут сильные снегопады и метели. А вот в Пензенской области уже во вторник, 21 ноября, они пойдут на спад.

Об этом сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«Неделя будет определяться циклоном, который сейчас перемещается от Ростовской области в Поволжье и после некоторых трансформаций окажется над южным Предуральем, над Оренбургской областью. Этот циклон принесет повышение температуры и сильные снегопады с метелями. Он будет определять погоду до середины недели и только во второй половине недели сместится за Урал: погода улучшится, и температура начнет снова понижаться», - рассказала она.

Алина Котилевская напомнила, что в Пензе с утра 20 ноября шел сильный снег, местами порывы северного ветра достигали 15-18 м/с. В области объявили желтый уровень погодной опасности.

В связи с ухудшением условий в регионе временно ограничили движение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках федеральных автомобильных дорог.

Котилевская дала прогноз для Пензенской области. По ее словам, 21 ноября ожидается ослабление осадков. Температура днем местами до -1 с понижением в середине недели: в среду днем -7, в четверг до -10.

Ранее в главном региональном управлении МЧС предупредили, что 21 ноября вновь прогнозируется желтый уровень погодной опасности. В области местами ожидаются порывы северного ветра до 15-18 м/с. Днем и вечером вероятен небольшой снег.