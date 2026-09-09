В УЖКХ объяснили невозможность установки павильона на ул. Суворова

Пензенцы продолжают возмущаться отсутствием павильона на остановке общественного транспорта «Центральный рынок» на четной стороне улицы Суворова (между Чехова и Урицкого).

«Карман есть, павильона нет», - жалуются горожане.

В управлении ЖКХ уже заявляли, что в условиях плотной застройки размещение конструкции в районе дома № 30 на Суворова является технически невозможным.

После очередной жалобы специалисты ведомства дали более доходчивое объяснение: это создаст помехи самим пешеходам.

«Ближайшая грань автопавильона должна быть расположена не ближе 3 метров от кромки остановочной площадки. Установка павильона приведет к сужению тротуара, что нарушит требования безопасности и удобства передвижения пешеходов и затруднит зимнее обслуживание пешеходной части дороги», - уточнили в ведомстве в ответ на запрос «ПензаИнформ».