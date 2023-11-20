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Общество

Участок трассы М-5 оставили закрытым для некоторых машин

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Ограничение движение для грузовых автомобилей и маршрутных транспортных средств на трассах М-5 и Р-158 в Пензенской области сохранится до 8:00 вторника, 21 ноября.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Речь идет об участке с 612-го (село Рамзай Мокшанского района) по 889-й километр трассы М-5, захватывающем Пензенскую, Ульяновскую и Самарскую области.

Также на территории Пензенского региона будет закрыта трасса Р-158 Нижний-Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов - с 325-го по 511-й километр.

«Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий», - предупредили водителей.

Автомобилистов призвали воздержаться от поездок без особой надобности. Всем участникам движения следует быть крайне внимательными на дорогах.

Запрет на движение для указанных видов транспорта начал действовать с 13:30 20 ноября.

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