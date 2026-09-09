11 сентября на проспекте Победы откроется Соборная мечеть

В пятницу, 11 сентября, в Пензе состоится открытие новой Соборной мечети (пр. Победы, 75м). Сооружение сможет вместить до 5 000 верующих.

По планам, она станет не только местом молитвы, но и духовно-просветительским центром. В частности, здесь будут проводить мероприятия для молодежи.

«Мечеть станет новой жемчужиной Пензы - символом мира, согласия и единства всех жителей нашего региона независимо от вероисповедания», - отметили в Централизованном духовном управлении мусульман Пензенской области.

Строительство шло с 2010 года, с 2019-го его курировало ЦДУМ. К сентябрю 2023-го объект был готов на 90%. Чтобы закончить работы, требовалось примерно 100 млн рублей.

Для ускорения процесса духовное управление мусульман заключило соглашение с благотворительным фондом «Сияние».

В марте 2026 года к решению вопроса подключились региональные власти.