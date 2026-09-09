На мосту в Камешкирском районе идет капитальный ремонт

Общество

На мосту в Камешкирском районе идет капитальный ремонт
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На мосту через пруд Озерный в Камешкирском районе идет капитальный ремонт. Об этом сообщили в региональном минстрое в среду, 9 сентября.

Сооружение возведено на 33-м километре дороги Нижняя Елюзань - Русский Камешкир - Лопатино - граница области. По данным портала госзакупок, стоимость работ - 134 950 650,09 рубля.

На данный момент завершен монтаж балок пролетного строения. Подрядчик заполняет раствором зазоры между железобетонными балками и укладывает выравнивающий слой покрытия.

Кроме того, рабочие укладывают и связывают стальную арматуру внутри временной опалубки на выступающих частях моста.

«Подрядная организация прикладывает максимальные усилия, чтобы как можно скорее открыть проезд для движения автомобилей», - отметили в минстрое.

Мост закрыли для транспорта до 20 октября. Организован объезд по дорогам Пенза - Шемышейка - Лопатино и Городище - Шемышейка.

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