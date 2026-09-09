В Пензе на 6 площадках пройдет «Спортивный диктант»

4 октября в Пензе пройдет Спортивный диктант. Его организуют в двух форматах - онлайн на официальном сайте акции и на офлайн-площадках.

Их перечень опубликовали в региональном минобре в среду, 9 сентября:

- институт физкультуры и спорта ПГУ (ул. Лермонтова, 37, корп. 14);

- центр выявления и поддержки одаренных детей «Ключевский» (ул. Попова, 66, корп. 1);

- училище олимпийского резерва (ул. Пугачева, 93);

- молодежный центр «Юность» (ул. Карпинского, 22Б);

- многофункциональный молодежный центр (ул. Кирова, 51);

- дворец спорта «Буртасы» (проспект Строителей, 96).

Предварительная регистрация уже открыта на сайте sportdiktant.ru. Там же размещены тренировочные материалы.