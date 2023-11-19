20 ноября в Пензенской области - желтый уровень погодной опасности

19.11.2023 | 13:14

В понедельник, 20 ноября, в Пензенской области ожидается сильный снег, гололед, налипание мокрого снега, а также порывы северо-восточного ветра 15-18 м/с.

В ГУ МЧС региона предупредили о желтом уровне погодной опасности и призвали жителей быть внимательными и осторожными.

Согласно прогнозу Приволжского гидрометеоцентра, в ночь на понедельник столбик термометра местами опустится до -12 градусов. Утром ожидается снег, -5…-6. Днем местами сильный мокрый снег, температура 0…-4 градуса.

Возможно, непогода немного утихнет к вечеру. Прогнозируется небольшой снег, -4 градуса.

В целом синоптики обещают пензенцам снежную неделю с дневными температурами -3…-9. В пятницу потеплеет до нуля, однако вероятен сильный снегопад. В выходные -3…-1, также возможен снег.