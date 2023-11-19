Сетевое издание|18+|Воскресенье|19 ноя 2023|14:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
 

Общество

20 ноября в Пензенской области - желтый уровень погодной опасности

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В понедельник, 20 ноября, в Пензенской области ожидается сильный снег, гололед, налипание мокрого снега, а также порывы северо-восточного ветра 15-18 м/с.

В ГУ МЧС региона предупредили о желтом уровне погодной опасности и призвали жителей быть внимательными и осторожными.

Согласно прогнозу Приволжского гидрометеоцентра, в ночь на понедельник столбик термометра местами опустится до -12 градусов. Утром ожидается снег, -5…-6. Днем местами сильный мокрый снег, температура 0…-4 градуса.

Возможно, непогода немного утихнет к вечеру. Прогнозируется небольшой снег, -4 градуса.

В целом синоптики обещают пензенцам снежную неделю с дневными температурами -3…-9. В пятницу потеплеет до нуля, однако вероятен сильный снегопад. В выходные -3…-1, также возможен снег.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте