Остановочный павильон у ТЦ «Космос-Сити» появится не скоро

Общество

Остановочный павильон у ТЦ «Космос-Сити» появится не скоро
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Жителям пензенского Арбекова в ближайшее время не стоит ждать появления павильона на остановке у торгового центра «Космос-Сити» (пр. Строителей, 45).

«Пассажиры прячутся под навесом ТЦ. Но, может, нам поставят хотя бы скамеечку или две рядом со знаком остановки? Иной раз стоя ждать транспорт очень трудно, а присесть некуда», - пожаловались местные жители.

На запрос редакции «ПензаИнформ» поступил ответ с подписью замглавы городской администрации по внутренней политике Константина Спиридонова.

«Обустройство остановочного павильона в районе магазина «Космос-Сити» по проспекту Строителей в настоящее время не представляется возможным», - говорится в письме.

Вопрос о проведении работ планируют рассмотреть в дальнейшем, исходя из финансирования бюджета города.

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