Сетевое издание|18+|Понедельник|20 ноя 2023|19:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Снежный плен: вся Пенза встала в пробках

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В понедельник, 20 ноября, Пенза встала в пробках из-за снегопада. «Дорожников кто-нибудь видел?» - задал вопрос водитель. Ему ответили, что их не заметили.

Такой диалог можно увидеть в чате «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber.

Автомобилисты сообщили, что заторы образовались почти во всех районах города. Стоят Терновка, Гидрострой, Кривозерье, Заводской район, Арбеково, Западная Поляна, Север, Заря, а также центр.

Общественный транспорт также оказался в снежном плену, вызвать такси трудно, водители отказываются везти пассажиров, пожаловались пензенцы в соцсетях. Многие горожане, не дождавшись автобуса или не попав в него, решили добираться на своих двоих.

«Срочно покупайте жилье поближе к работе», - пошутил участник чата «Дорожная обстановка Пензы».

«Ни одной машины снегоуборочной техники в течение дня не встретила! Все дороги - сплошной сугроб, фуры поперек дороги стоят. Абсолютный беспредел! Неужели прогноз не смотрели и не могли подготовить все?» - возмутилась горожанка в соцсети «ВКонтакте».

Около 17:00 глава Пензы Александр Басенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» отчитался: «Контролируем уборку дорог. Работает 49 единиц спецтехники. По мере освобождения магистралей в ночь еще увеличим количество машин».

Источник фото № 3, 4 vk.com/penzanovosti.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото № 2 «Дорожная обстановка Пензы»
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте