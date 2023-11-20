Снежный плен: вся Пенза встала в пробках

20.11.2023 | 18:28

В понедельник, 20 ноября, Пенза встала в пробках из-за снегопада. «Дорожников кто-нибудь видел?» - задал вопрос водитель. Ему ответили, что их не заметили.

Такой диалог можно увидеть в чате «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber.

Автомобилисты сообщили, что заторы образовались почти во всех районах города. Стоят Терновка, Гидрострой, Кривозерье, Заводской район, Арбеково, Западная Поляна, Север, Заря, а также центр.

Общественный транспорт также оказался в снежном плену, вызвать такси трудно, водители отказываются везти пассажиров, пожаловались пензенцы в соцсетях. Многие горожане, не дождавшись автобуса или не попав в него, решили добираться на своих двоих.

«Срочно покупайте жилье поближе к работе», - пошутил участник чата «Дорожная обстановка Пензы».

«Ни одной машины снегоуборочной техники в течение дня не встретила! Все дороги - сплошной сугроб, фуры поперек дороги стоят. Абсолютный беспредел! Неужели прогноз не смотрели и не могли подготовить все?» - возмутилась горожанка в соцсети «ВКонтакте».

Около 17:00 глава Пензы Александр Басенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» отчитался: «Контролируем уборку дорог. Работает 49 единиц спецтехники. По мере освобождения магистралей в ночь еще увеличим количество машин».

Источник фото № 3, 4 vk.com/penzanovosti.