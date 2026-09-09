Для региона планируют закупить вакцину от сибирской язвы

В Пензенской области для профилактики сибирской язвы планируют закупить вакцину на 528 066 рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Речь идет о 1 800 дозах лиофилизата для приготовления суспензии с целью подкожного введения и накожного скарификационного (через прорези) нанесения. Стоимость одной дозы - 293,37 рубля.

Торги, проводившиеся на госзакупках, признали несостоявшимися, так как поступила только одна заявка от потенциального поставщика, однако именно с ним в скором времени и планируется заключить контракт.

Предполагается, что препарат поступит в областной центр спецвидов медицинском помощи (КИМ) до конца года.

Аналогичные торги проходили в апреле, но тогда не было подано ни одной заявки.

Сибирская язва - это особо опасное инфекционное заболевание, чаще всего поражающее кожный покров, реже легкие и кишечник.