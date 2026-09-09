Для региона планируют закупить вакцину от сибирской язвы

Общество

Для региона планируют закупить вакцину от сибирской язвы
Печать
Max

В Пензенской области для профилактики сибирской язвы планируют закупить вакцину на 528 066 рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Речь идет о 1 800 дозах лиофилизата для приготовления суспензии с целью подкожного введения и накожного скарификационного (через прорези) нанесения. Стоимость одной дозы - 293,37 рубля.

Торги, проводившиеся на госзакупках, признали несостоявшимися, так как поступила только одна заявка от потенциального поставщика, однако именно с ним в скором времени и планируется заключить контракт.

Предполагается, что препарат поступит в областной центр спецвидов медицинском помощи (КИМ) до конца года.

Аналогичные торги проходили в апреле, но тогда не было подано ни одной заявки.

Сибирская язва - это особо опасное инфекционное заболевание, чаще всего поражающее кожный покров, реже легкие и кишечник.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
вакцина заболевание госзакупки
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!