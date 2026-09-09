10 сентября в Пензенской области станет теплее

10 сентября в Пензенской области ожидается переменная облачность, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут +5...+10 градусов, местами пройдет небольшой дождь. Днем ртутные столбики поднимутся до +17...+22, будет преимущественно без осадков.

К ночи на пятницу прогнозируется +4...+9.

На протяжении суток будет дуть северный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что на начавшейся рабочей неделе Пензенская область останется под влиянием циклона; заток более холодной массы приведет к понижению температурного режима.