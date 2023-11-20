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Общество

Погода продолжит осложнять дорожные условия в регионе

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Во вторник, 21 ноября, в Пензенской области вновь прогнозируется желтый уровень погодной опасности.

Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В области местами ожидаются порывы северного ветра до 15-18 м/с.

Синоптики Приволжского гидрометеоцентра в ночь на вторник обещают осадки. Температура воздуха -3…-8 градусов.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, вероятен небольшой снег. Термометр покажет 0…-5 градусов. Вечером также возможны осадки.

По данным синоптиков, ненастье в Пензенскую область принес мощный вихрь. Он постепенно будет уходить на восток, и атмосферное давление начнет повышаться.

«В отдельных районах сохранятся осадки, преимущественно в виде снега, местами - с порывистым ветром. Температурный режим продолжит понижаться», - прокомментировали специалисты.

К выходным снегопады усилятся, столбик термометра покажет значения около нуля. Из-за перепадов погоды дорожные условия в регионе останутся сложными.

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