В разных районах Пензы обновляют минерализованные полосы

В Пензе на протяжении нескольких недель обновляют минерализованные полосы. Работы ведутся в Заре, Междуречье, Ахунах и на улице Кордон Сурка.

В мэрии пояснили, что это плановые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

«Такие полосы служат барьером, препятствующим распространению огня, и помогают минимизировать риски в пожароопасный период», - уточнили в администрации Пензы.

Специалисты опахивают участки, граничащие с открытыми пространствами и лесом.

Как правило, подобные работы проводятся несколько раз в год - весной и осенью.