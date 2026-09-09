В разных районах Пензы обновляют минерализованные полосы

Общество

В разных районах Пензы обновляют минерализованные полосы
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В Пензе на протяжении нескольких недель обновляют минерализованные полосы. Работы ведутся в Заре, Междуречье, Ахунах и на улице Кордон Сурка.

В мэрии пояснили, что это плановые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

В разных районах Пензы обновляют минерализованные полосы

«Такие полосы служат барьером, препятствующим распространению огня, и помогают минимизировать риски в пожароопасный период», - уточнили в администрации Пензы.

Специалисты опахивают участки, граничащие с открытыми пространствами и лесом.

Как правило, подобные работы проводятся несколько раз в год - весной и осенью.

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