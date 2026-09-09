В разных районах Пензы обновляют минерализованные полосы

В Пензе на протяжении нескольких недель обновляют минерализованные полосы. Работы ведутся в Заре, Междуречье, Ахунах и на улице Кордон Сурка.
В мэрии пояснили, что это плановые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
«Такие полосы служат барьером, препятствующим распространению огня, и помогают минимизировать риски в пожароопасный период», - уточнили в администрации Пензы.
Специалисты опахивают участки, граничащие с открытыми пространствами и лесом.
Как правило, подобные работы проводятся несколько раз в год - весной и осенью.