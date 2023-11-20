В минстрое рассказали о ходе работ на улице Ново-Терновской

20.11.2023 | 15:00

На улице Ново-Терновской, связывающей Пензу и село Засечное Пензенского района, продолжается реконструкция. О ходе работ в понедельник, 20 ноября, рассказали в пресс-службе регионального минстроя.

Сейчас на объекте задействовано более 25 спецмашин и около 30 человек. Они занимаются устройством земляного полотна и прокладкой ливневой канализации.

«Работа проводится в круглосуточном режиме, если позволяют погодные условия», - пояснили в министерстве.

В рамках реконструкции дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино на первом этапе протяженностью 300 метров заменили основание. Общая протяженность ремонтируемого отрезка - 1 км, проезжую часть здесь расширят до 4 полос (по 2 в обе стороны).

Также предусмотрено обустройство подземных коммуникаций и ливневой канализации. Кроме того, появятся регулируемый переход и новый остановочный павильон в районе ЖК «Семейный».

Все планируют закончить до конца декабря 2023 года.

В начале ноября движение по Ново-Терновской было полностью закрыто, причем на более длительный срок, чем планировалось изначально.

Срыв, который связывали с плохими погодными условиями и трудностями в переустройстве подземных коммуникаций, спровоцировал заторы в Засечном. Водители и пассажиры испытывали сильнейший стресс, простаивая в пробках на въездах в Терновку.