Названа причина затянувшегося ремонта Ново-Терновской

В четверг, 9 ноября, в Минстрое Пензенской области объяснили, с чем связан срыв сроков открытия улицы Ново-Терновской и затянувшийся ремонт объекта.
«Работы на автомобильной дороге продолжаются из-за трудностей в переустройстве подземных коммуникаций», - пояснил специалист министерства, отвечая на жалобы подписчиков телеграм-канала PenzaInform.
Он напомнил, что сейчас открыта одна полоса для движения и организовано светофорное регулирование.
Такая схема проезда действует с 8 ноября. До этого движение было полностью закрыто (с 4 ноября), причем на более длительный срок, чем планировалось изначально (не до 5-го числа, а до утра 8-го).
Срыв сроков перекрытия Ново-Терновской спровоцировал мощнейшие заторы в Засечном 7, 8 и 9 ноября. Водители и пассажиры испытывают сильнейший стресс, простаивая в километровых пробках на въездах в Терновку.
Сроки окончания работ и открытия полноценного движения в минстрое не называют.
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