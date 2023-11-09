Названа причина затянувшегося ремонта Ново-Терновской

09.11.2023 | 11:41

В четверг, 9 ноября, в Минстрое Пензенской области объяснили, с чем связан срыв сроков открытия улицы Ново-Терновской и затянувшийся ремонт объекта.

«Работы на автомобильной дороге продолжаются из-за трудностей в переустройстве подземных коммуникаций», - пояснил специалист министерства, отвечая на жалобы подписчиков телеграм-канала PenzaInform.

Он напомнил, что сейчас открыта одна полоса для движения и организовано светофорное регулирование.

Такая схема проезда действует с 8 ноября. До этого движение было полностью закрыто (с 4 ноября), причем на более длительный срок, чем планировалось изначально (не до 5-го числа, а до утра 8-го).

Срыв сроков перекрытия Ново-Терновской спровоцировал мощнейшие заторы в Засечном 7, 8 и 9 ноября. Водители и пассажиры испытывают сильнейший стресс, простаивая в километровых пробках на въездах в Терновку.

Сроки окончания работ и открытия полноценного движения в минстрое не называют.