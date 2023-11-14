Назван срок окончания земельных работ на выезде из Терновки

14.11.2023 | 12:48

Вечером в понедельник, 13 ноября, пензенские водители, которые пытались проехать по открытой для движения полосе на улице Ново-Терновской, потеряли много времени.

«Ехал от Ритейла к Алой. Автобус застрял, 21:45. С обеих сторон зажато все. Светофор не работает временный. Доколе это все?!» - так подписал автолюбитель фотографию с места, присланную им в телеграм-канал PenzaInform.

До этого движение по Ново-Терновской было полностью закрыто (с 4 ноября), причем на более длительный срок, чем планировалось изначально (не до 5-го числа, а до утра 8-го).

Срыв сроков спровоцировал заторы в Засечном 7, 8 и 9 ноября. Водители и пассажиры испытывали сильнейший стресс, простаивая в пробках на въездах в Терновку.

С 8 ноября на Ново-Терновской доступна одна полоса и организовано светофорное регулирование. Сроков окончания работ и открытия полноценного движения в минстрое не называли, поясняя, что возникли трудности в переустройстве подземных коммуникаций.

Однако на крик души попавшего в затор пензенца в телеграм-канале PenzaInform поступил ответ, где указана приблизительная дата.

«Ведутся работы по восстановлению работоспособности временного светофора. Приносим извинения за временные неудобства. Основные земельные работы на автомобильной дороге Пенза - Шемышейка - примыкание к улице Ново-Терновского планируется закончить до конца декабря 2023 года», - сообщили в областном министерстве строительства и дорожного хозяйства.