28 сентября в 2 микрорайонах Пензы отключат свет

На понедельник, 28 сентября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся район Тамбовской заставы и Райки.

С 8:30 до 10:00 без света останутся дома на улицах Водопьянова, Красной, Кутузова, Тамбовской и Ново-Тамбовской, в проездах Водопьянова и Первомайском, в Первомайском переулке (без уточнений по номерам).

С 8:30 до 16:00 приостановится снабжение по адресам:

- ул. Горная, 30, 38а;

- ул. Гражданская, 50-62 (четные), 66, 68, 72

- ул. Жуковского, 2-6, 8, 12, 14, 16-18, 20-42, 44, 46, 48-51, 51а, 54, 57, 62, 64, 66;

- ул. Ключевая, 30, 32,34-40, 42-54, 56-71, 73-75, 77, 78, 80, 82;

- ул. Короленко, 1-4, 15, 20-22, 29, 31;

- ул. Ново-Гражданская, 5-8, 8а, 10, 10а, 16-22 (четные), 26, 30;

- ул. Пушкина, 84, 88, 90, 94-104 (четные), 116-134 (четные);

- ул. Толстого, 120, 124, 128, 128а, 131а, 135, 137, 139, 141, 141а, 143;

- ул. Шевченко, 39-49 (нечетные).

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.