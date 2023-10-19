Назван срок завершения всех работ на выезде из Терновки

19.10.2023 | 15:01

На окраине Пензы продолжается реконструкция развязки. Речь идет об участке в районе примыкания улицы Ново-Терновской к Терновского.

«На первом этапе протяженностью 300 метров завершены работы по замене основания. Заканчиваются работы по переустройству подземных коммуникаций», - сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Планируется в дальнейшем установить новые знаки, также появятся пешеходные зоны, тротуары и искусственное освещение.

«Год окончания работ согласно контракту - 2025-й, из-за сложностей в переустройстве подземных коммуникаций», - пояснили в министерстве.

Ранее уже сообщалось, что дорога расширяется до 4 полос (по 2 в обе стороны), общая протяженность ремонтируемого участка - 1 км.

Предусмотрено обустройство подземных коммуникаций и ливневой канализации. Кроме того, появятся регулируемый переход и новый остановочный павильон в районе ЖК «Семейный».