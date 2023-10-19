Назван срок завершения всех работ на выезде из Терновки

На окраине Пензы продолжается реконструкция развязки. Речь идет об участке в районе примыкания улицы Ново-Терновской к Терновского.
«На первом этапе протяженностью 300 метров завершены работы по замене основания. Заканчиваются работы по переустройству подземных коммуникаций», - сообщили в пресс-службе регионального минстроя.
Планируется в дальнейшем установить новые знаки, также появятся пешеходные зоны, тротуары и искусственное освещение.
«Год окончания работ согласно контракту - 2025-й, из-за сложностей в переустройстве подземных коммуникаций», - пояснили в министерстве.
Ранее уже сообщалось, что дорога расширяется до 4 полос (по 2 в обе стороны), общая протяженность ремонтируемого участка - 1 км.
Предусмотрено обустройство подземных коммуникаций и ливневой канализации. Кроме того, появятся регулируемый переход и новый остановочный павильон в районе ЖК «Семейный».
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